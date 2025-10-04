Nick Treadwell inszeniert sich als Supermans Vater

Stark, schnell und unverwundbar

Treadwell selbst sieht sich übrigens als „Vater von Superman“, dem berühmten Helden mit den übermenschlichen Eigenschaften: „Ich habe nicht mehr die Kraft von früher, aber wenn mein Junge krank ist, und fragt, ob ich helfen kann, helfe ich ihm natürlich. Ich habe Arthritis und brauche meine Pille, aber für die Arbeit mit Superman habe ich immer noch den Willen. Ich werde sausen, sausen, sausen, sausen. Und Sie werden alle denken: In seinem Alter – wow!“, scherzt der Kunstsammler, der aus seiner geschiedenen Ehe einen erwachsenen Sohn hat.