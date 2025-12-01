Champagner von Lady Di wird jetzt versteigert

Eine Champagnerflasche, die für die Hochzeit zwischen dem britischen König Charles III. und Prinzessin Diana hergestellt wurde, wird bald in Dänemark versteigert. Das Auktionshaus Bruun Rasmussen rechnet damit, dass umgerechnet zwischen 67.000 und 80.000 Euro für die Flasche geboten werden.
Die besondere Flasche von insgesamt nur zwölf könne sowohl bei Weinkennerinnen und Weinkennern als auch bei Royal-Fans auf Interesse stoßen, sagte Thomas Rosendahl Andersen von dem Auktionshaus. „Man kann den absolut noch trinken.“ Er sei entsprechend „untersucht und inspiziert“ worden. Der Champagner wurde für die Hochzeit im Jahr 1981 hergestellt und entsprechend etikettiert. Für den 11. Dezember ist nun die Versteigerung in einem Vorort von Kopenhagen geplant.
Derzeit ist die Flasche im Besitz eines Sammlers, der anonym bleiben will, und den edlen Tropfen selbst von einem Londoner Händler erworben hatte. Der Champagner von der Hochzeit von Prinzessin Diana und dem heutigen König Charles III. ist aber kein Verkaufsschlager per se. Bei einer Auktion in Großbritannien 2004 hatte eine der Magnumflaschen keine Käuferin beziehungsweise keinen Käufer gefunden. Ein Jahr später wurde eine andere aber für umgerechnet 10.000 Euro versteigert.
Die Ehe von Charles und Diana war 1996 wieder geschieden worden. Ein später starb Diana bei einer Verfolgungsjagd mit Paparazzi in Paris. Die beiden gemeinsamen Söhne Prinz William und Prinz Harry waren damals 15 und zwölf Jahre alt. 2005 heiratete Charles seine jetzige Frau Camilla, die früher bereits seine Geliebte war. Im Mai 2023 wurde er nach dem Tod seiner Mutter zum britischen König gekrönt.
