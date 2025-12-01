Champagner von Lady Di wird jetzt versteigert

Derzeit ist die Flasche im Besitz eines Sammlers, der anonym bleiben will, und den edlen Tropfen selbst von einem Londoner Händler erworben hatte. Der Champagner von der Hochzeit von Prinzessin Diana und dem heutigen König Charles III. ist aber kein Verkaufsschlager per se. Bei einer Auktion in Großbritannien 2004 hatte eine der Magnumflaschen keine Käuferin beziehungsweise keinen Käufer gefunden. Ein Jahr später wurde eine andere aber für umgerechnet 10.000 Euro versteigert.