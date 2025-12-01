Liga verbannt Hartberg-Trainer Schmid auf Tribüne

„Für nichts“

Trainer Schmid brachten einige Entscheidungen von Referee Daniel Pfister dermaßen zur Weißglut, dass er nach dem Schlusspfiff wegen Schiedsrichterkritik die Rote Karte sah – und zwar „für nichts“, wie der Wiener danach betonte. „Ich habe ihn nicht beleidigt oder beschimpft.“ Schmid beklagte „sehr fragwürdige Dinge“, die auf das Konto von Pfister gegangen seien.