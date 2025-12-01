ÖFB erfährt WM-Spielorte in eigener Live-Show

Zwei Stadion-Optionen

Erstmals werden die genauen Spielorte und Anstoßzeiten erst einen Tag später fixiert. Zuvor sind für jedes Spiel zwei Stadion-Optionen im Spielplan-Entwurf festgelegt. Grund sind eventuell notwendige Anpassungen für die internationalen TV-Märkte und die Berücksichtigung von Stadien mit schließbarem Dach, in denen auch bei großer Hitze in den Mittagsstunden gespielt werden kann. Pro Tag gibt es bis zu vier WM-Spiele insgesamt.