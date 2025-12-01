Wien: Trio wagt riskanten Einbruch in Shoppingmall

War Alarmanlage defekt?

Nach Informationen der „Krone“ sollen sich die Verdächtigen über eine beschädigte verglaste Türe Zugang zu den Shops verschafft und sich über einen längeren Zeitraum im Gebäude aufgehalten haben. Offenbar wurde keine Alarmmeldung ausgelöst. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Jugendliche in eine Justizanstalt gebracht. Nach den beiden restlichen Verdächtigen wird weiterhin gefahndet.