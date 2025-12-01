Slowenien trennt sich von Nationaltrainer Kek

Sloweniens Fußballverband hat den Vertrag mit Teamchef Matjaz Kek nach dem Verpassen der Qualifikation für die WM 2026 nicht mehr verlängert.
Der 64-Jährige war seit 2018 zum zweiten Mal Nationaltrainer seiner Heimat. Im vergangenen Jahr nahm das Team unter dem ehemaligen GAK-Profi erstmals seit 2000 wieder an einer EM teil.
In Keks erster Amtszeit von 2007 bis 2011 führte er die Slowenen zur WM 2010. Heuer schlossen sie ihre Gruppe mit nur zwei Punkten aus sechs Spielen ab.
