Kind warf Böller auf Krampus: Mann schwer verletzt

Ein Treffpunkt für junge und erwachsene Besucher ist der Krampuslauf in Pinkafeld im Südburgenland. Bei dem Event am Sonntag kam es allerdings zu einem schweren Zwischenfall. Als Polizeibeamte gegen 17.45 Uhr eintrafen, fanden sie einen verletzten Mann vor.
Wie sich herausstellte, hatte ein zwölfjähriger Besucher einen Böller in Richtung des Krampusdarstellers geworfen. Durch die Explosion wurde der 33-Jährige sowohl im Gesichts- als auch Brustbereich verletzt. Er musste ins Krankenhaus nach Oberwart gebracht und dort ambulant behandelt werden, hat die Klinik aber bereits wieder verlassen.
Beim Zwölfjährigen fanden die Beamten daraufhin weitere Böller. Diese hätte er nicht besitzen dürfen, da die Kracher der Kategorie F3 erst ab 18 Jahren erlaubt sind. Die Einvernahme erfolgte gemeinsam mit den Eltern.
Bub nicht strafmündig
Sowohl das Kind als auch der Krampusdarsteller sind gebürtige Syrer, ein Zusammenhang wird von der Polizei allerdings nicht angenommen. Aufgrund seines jungen Alters ist der Bub noch nicht strafmündig, strafrechtliche Konsequenzen dürfte der Vorfall also nicht haben.
