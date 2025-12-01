Kind warf Böller auf Krampus: Mann schwer verletzt

Wie sich herausstellte, hatte ein zwölfjähriger Besucher einen Böller in Richtung des Krampusdarstellers geworfen. Durch die Explosion wurde der 33-Jährige sowohl im Gesichts- als auch Brustbereich verletzt. Er musste ins Krankenhaus nach Oberwart gebracht und dort ambulant behandelt werden, hat die Klinik aber bereits wieder verlassen.