Sonnenmarkt boomt, doch viele trauen sich nicht

Als der erste Sonnenmarkt des Landes vor vier Jahren in Oberwart startete, herrschte bei vielen Menschen noch spürbare Zurückhaltung. Der Gang in eine soziale Einrichtung ist für manche mit Hemmungen verbunden – verständlich, aber letztlich nicht notwendig. Heute ist der Sonnenmarkt für viele ein unverzichtbarer Teil des Alltags, gerade in Zeiten enormer Teuerung. Er bietet leistbare Lebensmittel, einfache Unterstützung und einen Ort, an dem niemand erklären muss, warum das Geld knapp ist. Trotzdem bleiben viele Berechtigte aus Scham fern. Darauf weist Volkshilfe Präsidentin Verena Dunst hin.