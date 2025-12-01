So lernen Tiroler Volksschüler, Leben zu retten

So schlägt man telefonisch Alarm

Doch auch richtig Alarm schlagen will gelernt sein. So bekamen die Kinder zunächst vermittelt, wie man einen Notruf absetzt. In der Folge stand die richtige Herzdruckmassage im Vordergrund. Schließlich haben die Experten die Kinder geschult, den AED vollständig selbstständig zu bedienen – vom Einschalten bis zur Schockabgabe.