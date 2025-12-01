„Colts müssen zeigen, woraus sie geschnitzt sind“

Sie schienen fast schon sicher in den Play-offs, nun wird die Luft für Bernhard Raimann und die Indianapolis Colts in der National Football League dünn. Football-Experte Michael Eschlböck erklärt, warum das nicht unerwartet kommt und wie er die Rolle des Österreicheres dabei sieht.
Mit 86 Prozent hatte ein NFL-Computer die Play-off-Chancen von Bernhard Raimann und den Indianapolis Colts vor der Partie gegen den Divisionsrivalen aus Houston am vergangenen Sonntag beziffert. Nach der bitteren 16:20-Pleite gegen die Texans fielen sie auf 73 Prozent.
