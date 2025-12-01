„Hölle heiß machen“: Frau erfand Vergewaltigungen

Kehrtwende nach einigen Wochen

Der Ex wurde daraufhin zwei Stunden vernommen – bis die 28-Jährige nach Wochen selbst eine Kehrtwende vollzog: „Das alles stimmt nicht. Ich wollte ihm die Hölle heiß machen.“ Allerding muss erwähnt werden: Der Mann soll öfter aggressiv geworden sein, eine Therapie war angeordnet worden. „Völlig aus der Luft gegriffen und grundlos war die Anzeige also nicht“, sagte der Verteidiger.