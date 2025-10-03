Fall Anna: Eine Geschichte aus den Achtzigern

Da gab es also diese 13-jährige Trixi. Vom ersten Tag an versuchte sie Grenzen zu überschreiten. Pudding aus der Küche zu stehlen war noch ihr geringstes Vergehen. Trixi war das, was damals noch ungestraft „ein richtiges Flitscherl“ genannt wurde. Fast zwanghaft flirtete sie ständig mit gleichaltrigen Burschen. Wir behielten sie also besonders im Auge. Dass mit dem Mädchen etwas nicht stimmte, war mir klar. Sonst wäre es auch nicht vom Jugendamt betreut worden.