Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Fall Anna: Eine Geschichte aus den Achtzigern

Kolumnen
03.10.2025 08:13
Susanne Wiesinger ist Lehrerin an einer Brennpunktschule in Wien-Favoriten und Buchautorin.
Susanne Wiesinger ist Lehrerin an einer Brennpunktschule in Wien-Favoriten und Buchautorin.(Bild: stock.adobe.com, Krone KREATIV)
0 Kommentare

Mitte der 80er-Jahre arbeitete ich als Erzieherin in einem Sommercamp der Wiener Kinderfreunde. Drei Wochen im burgenländischen Pöttsching. Ich betreute Jugendliche aus schwierigen Familienverhältnissen.

Da gab es also diese 13-jährige Trixi. Vom ersten Tag an versuchte sie Grenzen zu überschreiten. Pudding aus der Küche zu stehlen war noch ihr geringstes Vergehen. Trixi war das, was damals noch ungestraft „ein richtiges Flitscherl“ genannt wurde. Fast zwanghaft flirtete sie ständig mit gleichaltrigen Burschen. Wir behielten sie also besonders im Auge. Dass mit dem Mädchen etwas nicht stimmte, war mir klar. Sonst wäre es auch nicht vom Jugendamt betreut worden.

Am Anfang der dritten Woche entwischte uns Trixi gemeinsam mit dem 14-jährigen Klausi. Wir fanden sie schließlich heulend auf der Herrentoilette: „Der wollt’ mit mir vögeln, i aber nur schmusn.“ Klausi zuckte mit den Schultern: „Warum is des Flitscherl überhaupt mitkommen?“

Beide mussten das Ferienheim verlassen. Trixi kam zu einer Pflegefamilie. Klaus, vorbestraft wegen Gewaltdelikten, wurde in einer Erziehungsanstalt untergebracht.

Lesen Sie auch:
Nach den zehn Freisprüchen ist die Diskussion um das Sexualstrafrecht aufgebrandet.
„Inakzeptabel“
Richter bedroht: OLG meldet sich mahnend zu Wort
02.10.2025
Ungewohnte Einigkeit
Der „Fall Anna“ erschüttert Politik und Justiz
01.10.2025

Auch in den 80ern nutzten kaltschnäuzige Burschen die Schwäche mancher Mädchen aus. Aber es hatte Konsequenzen. Sie hatten nichts mit „Law and Order“-Politik zu tun. Wer anderen Schaden zufügt, gehört bestraft. Andernfalls hätte Klausi genauso weitergemacht. Und uns Erwachsenen den Stinkefinger gezeigt.

Porträt von Susanne Wiesinger
Susanne Wiesinger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Rund um die Insolvenz des Türschloss-Herstellers Kiekert streiten sich der chinesische ...
„Überrascht“ worden
Kiekert-Eigentümer will jetzt Insolvenz abwenden
Die Lufthansa hat Details zum Wegfall von rund 4000 Arbeitsplätzen bekanntgegeben (Symbolbild).
„Effizienz“ dank KI
Lufthansa streicht die meisten Jobs 2027 und 2028
In Südkorea gibt es bereits einen „Demon Hunter“-Freizeitpark, wo es natürlich auch die ...
Hype um „Dämon“-Film
Ärzte warnen vor TikTok-Challenge mit Nudeln
US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
234.749 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
209.601 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Wirtschaft
Wer FinanzOnline nicht umstellt, riskiert Strafen
178.699 mal gelesen
Viele Nutzer verwenden beim Login bereits die ID-Austria – dennoch sind nun zahlreiche ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
1024 mal kommentiert
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
832 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Wirtschaft
Nur 0,2 Prozent! Kaum Inflation in der Schweiz
770 mal kommentiert
In der Schweiz lag die Inflation im September bei nur 0,2 Prozent. Sogar Experten hatten etwas ...
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Herbert Kickl und der Kirchenfürst
„Krone“-Kommentar
Fall Anna: Eine Geschichte aus den Achtzigern
„Krone“-Kommentar
Inflation: Wer ist der Preistreiber?
„Krone“-Kommentar
MAGA lässt die Maske fallen
„Krone“-Kommentar
Eiszeit zwischen Laibach und Graz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf