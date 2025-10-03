Pensionist (59) zerstörte im Suff eine Radarbox

Schwere Sachbeschädigung

Dummerweise wurde er im Zuge seiner Zerstörungswut von einem Stadtpolizisten beobachtet. Wenig später fand sich der Vandale auf dem Polizeiposten wieder. Angaben zu seinem Anfall wollte der Mann allerdings nicht machen. Es erfolgte Anzeigen und Prozess am Landesgericht Feldkirch. Doch eine Diversion aufgrund seiner Unbescholtenheit lehnte der Angeklagte damals ab. Zum eigenen Schaden. Denn in der Verhandlung am Donnerstag, zu der der 59-Jährige erst gar nicht erschien, wurde er diesmal wegen schwerer Sachbeschädigung zu einer teilbedingten Geldstrafe in Höhe von 960 Euro verurteilt, weshalb er nun auch eine Vorstrafe hat.