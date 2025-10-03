Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prozess in Feldkirch

Pensionist (59) zerstörte im Suff eine Radarbox

Vorarlberg
03.10.2025 08:30
An einer Radarbox tobte sich der 59-jährige Angeklagte aus – die Sache hatte aber Folgen.
An einer Radarbox tobte sich der 59-jährige Angeklagte aus – die Sache hatte aber Folgen.(Bild: P. Huber)

Wegen schwerer Sachbeschädigung hätte sich am Donnerstag ein 59-jähriger Pensionist am Landesgericht Feldkirch (Vorarlberg) verantworten müssen. Zum Termin erschienen ist er aber nicht. 

0 Kommentare

Ob der in Vorarlberg wohnhafte Mann bereits schlechte Erfahrungen mit besagter Radarbox in Bregenz Schendlingen gemacht oder generell eine Aversion gegen die Metallkästen hat, geht aus dem Strafakt nicht hervor. Fakt ist, dass der 59-jährige Pensionist am 26. November vergangenen Jahres bereits mittags sportlich alkoholisiert war und nach Hause wackelte. Auf der Schendlinger Straße muss ihm offensichtlich die dort befindliche mobile Radarbox übel aufgestoßen sein, weshalb er diese massiv mit Füßen trat.

Schwere Sachbeschädigung
Dummerweise wurde er im Zuge seiner Zerstörungswut von einem Stadtpolizisten beobachtet. Wenig später fand sich der Vandale auf dem Polizeiposten wieder. Angaben zu seinem Anfall wollte der Mann allerdings nicht machen. Es erfolgte Anzeigen und Prozess am Landesgericht Feldkirch. Doch eine Diversion aufgrund seiner Unbescholtenheit lehnte der Angeklagte damals ab. Zum eigenen Schaden. Denn in der Verhandlung am Donnerstag, zu der der 59-Jährige erst gar nicht erschien, wurde er diesmal wegen schwerer Sachbeschädigung zu einer teilbedingten Geldstrafe in Höhe von 960 Euro verurteilt, weshalb er nun auch eine Vorstrafe hat.

Stadt fällt wohl um knapp 74.000 Euro um
Weit höher der damals entstandene Schaden an dem mobilen Messgerät – laut Amt der Stadt Bregenz 23.760 Euro. Doch das ist nicht der einzige Wermutstropfen für die Privatbeteiligte. Da es sich um ein Abwesenheitsurteil handelt, können Ansprüche nur pro forma geltend gemacht werden. So wird es wohl ein frommer Wunsch der Stadt Bregenz bleiben, die Reparatursumme jemals vom Angeklagten zu erhalten. Die entgangenen Einnahmen während der Reparaturzeit sollen sich laut Privatbeteiligtenvertreter auf 50.000 Euro belaufen haben.

Porträt von Chantal Dorn
Chantal Dorn
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
2° / 11°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
3° / 14°
Symbol wolkig
Dornbirn
4° / 13°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
3° / 13°
Symbol wolkig

krone.tv

Rund um die Insolvenz des Türschloss-Herstellers Kiekert streiten sich der chinesische ...
„Überrascht“ worden
Kiekert-Eigentümer will jetzt Insolvenz abwenden
Die Lufthansa hat Details zum Wegfall von rund 4000 Arbeitsplätzen bekanntgegeben (Symbolbild).
„Effizienz“ dank KI
Lufthansa streicht die meisten Jobs 2027 und 2028
In Südkorea gibt es bereits einen „Demon Hunter“-Freizeitpark, wo es natürlich auch die ...
Hype um „Dämon“-Film
Ärzte warnen vor TikTok-Challenge mit Nudeln
US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
234.749 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
209.601 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Wirtschaft
Wer FinanzOnline nicht umstellt, riskiert Strafen
178.699 mal gelesen
Viele Nutzer verwenden beim Login bereits die ID-Austria – dennoch sind nun zahlreiche ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
1024 mal kommentiert
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
832 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Wirtschaft
Nur 0,2 Prozent! Kaum Inflation in der Schweiz
770 mal kommentiert
In der Schweiz lag die Inflation im September bei nur 0,2 Prozent. Sogar Experten hatten etwas ...
Mehr Vorarlberg
Von Staumauer gestürzt
Auto in Kops-Stausee versunken, Lenker vermisst
Wolfurter Volleyballer
Theo Reiter führt jetzt die Wölfe an
Prozess in Feldkirch
Pensionist (59) zerstörte im Suff eine Radarbox
Krone Plus Logo
„Keine Frage!“
Braucht es Hunde, um Menschen kennenzulernen?
Spanier vor Gericht
Mord am Flussufer: „Ihr Gesicht wurde zertrümmert“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf