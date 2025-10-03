Vorteilswelt
Prinz William gibt zu:

„Stress in der Familie überfordert mich manchmal“

Royals
03.10.2025 07:40
Eugene Levy traf Prinz William für seine Serie „Urlaub wider Willen“ auf Schloss Windsor zum ...
Eugene Levy traf Prinz William für seine Serie „Urlaub wider Willen" auf Schloss Windsor zum Gespräch. Und der Thronfolger sprach offen über Familiensorgen und den Wandel in der Monarchie.

Seine royalen Aufgaben gehen ihm leicht von der Hand, aber die Herausforderungen als Familienvater überfordern Prinz William nach eigener Aussage gelegentlich. Das verriet der britische Thronfolger im Gespräch mit Hollywoodstar Eugene Levy. In einer neuen Folge der Reise-Serie „Urlaub wider Willen mit Eugene Levy“ hatte William einen überraschenden Gastauftritt.

Er führte den kanadischen Schauspieler und Komiker („American Pie“, „Schitt‘s Creek“) auf Schloss Windsor herum und plauderte im Pub beim Bier mit ihm. „Dinge, die mit der Familie zu tun haben, überwältigen mich ziemlich“, sagte William. „Sorgen oder Stress im familiären Bereich – das überfordert mich schon manchmal.“

In seinem royalen Job könne ihn inzwischen nichts mehr aus der Ruhe bringen. „Selbst, wenn ein paar unerwartete Dinge dazwischenkommen – das haut mich nicht mehr so schnell um“, berichtete der 43-Jährige. „Wenn es allerdings um die Familie geht, dann bin ich schnell überfordert. Ich denke, das geht den meisten Menschen so.“ Familie sei für ihn das Wichtigste.

In diesem kurzen Instagram-Clip sieht man, dass sich Eugene Levy auch mit Familienhund „Orla“ angefreundet hat:

Offene Gespräche mit den Kindern
Vergangenes Jahr wurde erst bei seinem Vater, König Charles III., kurz darauf bei seiner Frau, Prinzessin Catherine, Krebs festgestellt. „Das Leben stellt uns auch auf die Probe“, so William. „Aber diese Herausforderungen zu überwinden, das macht uns zu dem, was wir sind. Ich bin so stolz auf meine Frau und meinen Vater, darauf, wie sie mit dem vergangenen Jahr umgegangen sind.“

Im Pub kam Prinz William ins Plaudern – auch über seine Kinder und die Krebserkrankung seiner ...
Im Pub kam Prinz William ins Plaudern – auch über seine Kinder und die Krebserkrankung seiner Frau Prinzessin Kate.

Auch seine Kinder hätten die Situation gut gemeistert. „Jeder hat seine eigene Art, mit solchen Dingen umzugehen, und Kinder lernen und passen sich ständig an“, sagte William. „Wir sind eine sehr offene Familie, also sprechen wir über Dinge, die uns beschäftigen oder belasten – aber man weiß nie ganz genau, welche Folgewirkungen so etwas haben kann. Deshalb ist es einfach wichtig, füreinander da zu sein und den Kindern zu vermitteln, dass alles in Ordnung ist.“

Thronfolger kündigt Wandel der Monarchie an
Mit Blick auf die Zukunft der Monarchie betonte der dreifache Vater, er wolle „eine Welt schaffen, in der mein Sohn stolz auf das ist, was wir tun – in einer Welt und in einem Beruf, die das Leben der Menschen tatsächlich zum Besseren verändern.“

  Traditionen seien zwar wichtig und sollten erhalten bleiben. „Es gibt auch Momente, in denen man auf eine Tradition schaut und sich fragt: Ist das heute überhaupt noch zeitgemäß?“, betonte der Thronfolger. „Ich kann versichern, dass Veränderung auf meiner Agenda steht. Eine Veränderung zum Guten. Ich habe keine Angst davor. Was mich wirklich begeistert, ist die Vorstellung, etwas verändern zu können. Keine übermäßig radikalen Veränderungen, aber solche, die meiner Meinung nach notwendig sind.“

Eugene Levy mit Prinz William im Windsor Castle für die dritte Staffel der AppleTV-Serie „Urlaub ...
Rares Geständnis
Prinz William offenbart seine dunkelsten Monate
26.09.2025

Die Serie „Urlaub wider Willen mit Eugene Levy“ („The Reluctant Traveler“) läuft beim Streamingdienst Apple TV+. Levy bereist neben Großbritannien auch Österreich, Mexiko und Südkorea.

Porträt von krone.at
krone.at
