Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schutzengel flog mit

Fallschirm-Duo überlebt Sturz aus 3300 Meter Höhe

Ausland
03.10.2025 09:00
Mitchell vor seinem Fallschirmsprung. Er überlebte den Absturz wie durch ein Wunder.
Mitchell vor seinem Fallschirmsprung. Er überlebte den Absturz wie durch ein Wunder.(Bild: Krone KREATIV/gofundme.com/f/mitchs-recovery-journey, Krone KREATIV)

Zu seinem 25. Geburtstag wollte der Engländer Mitchell Deakin einen Fallschirmsprung über der Wüste Nevadas wagen. Als er mit einem Fluglehrer aus 3300 Meter Höhe aus dem Flugzeug sprang, öffneten sich jedoch weder der Haupt- noch der Notfallschirm. Das Unfassbare: Beide Männer überlebten den Aufprall.

0 Kommentare

„Wie einige von Ihnen vielleicht bereits wissen, war Mitch am 17. September 2025 in Las Vegas in einen Fallschirmsprungunfall verwickelt. Mitch erlitt schwere Verletzungen, darunter eine Beckenfraktur, gebrochene Rippen, einen Pneumothorax (Lungenperforation) und eine Nierenverletzung. Mitch wurde inzwischen in Amerika operiert, wo ihm Metallplatten in das Becken eingesetzt wurden, damit es nicht zusammenbricht“, berichtet Mitchells Freundin Isabel Clacher auf der Spendenwebseite „GoFundMe“.

20.000 Pfund Sterling werden benötigt
Außerdem sei ihm Flüssigkeit aus der Lunge entfernt worden. 20.000 Pfund Sterling würden benötigt, um die Arzt- und Behandlungskosten inklusive Operations- und Transportkosten zurück nach England decken zu können. Fast 19.000 Pfund wurden dank 657 Spendern bereits erreicht. 

(Bild: gofundme.com/f/mitchs-recovery-journey, Krone KREATIV)

„Mehr Verletzungen als angenommen“
Am 25. September veröffentlichte die Familie ein Update. „Die Thoraxdrainage wurde gestern entfernt, also ein weiterer Schritt in die richtige Richtung (...) Er kann jetzt in einem Sessel sitzen, statt nur im Bett zu liegen. Gestern haben wir erfahren, dass er mehr innere Frakturverletzungen an Rücken, Rippen und Becken hat, als wir bisher wussten. Uns wurde gesagt, dass diese heilen werden, da sie alle stabil sind und von Muskeln gehalten werden.“

Diese „extrem traumatische Erfahrung“ sei umso schlimmer, da sich Mitchell Tausende Kilometer entfernt von seinem Zuhause befände. „Wir wollen ihn zurück und uns um ihn kümmern“, so Isabel.

Ermittlungen aufgenommen
Ein Sprecher der Federal Aviation Administration (FAA) erklärte gegenüber der „BBC“: „Die FAA untersucht die Verpackung des Haupt- und des Reservefallschirms sowie die Flugvorschriften wie auch das Flugzeug.“

Auch wie die beiden Männer dieses Unglück überleben konnten, soll im Rahmen der Ermittlungen eruiert werden.

Porträt von Mara Tremschnig
Mara Tremschnig
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf