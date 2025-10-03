Fallschirm-Duo überlebt Sturz aus 3300 Meter Höhe

„Mehr Verletzungen als angenommen“

Am 25. September veröffentlichte die Familie ein Update. „Die Thoraxdrainage wurde gestern entfernt, also ein weiterer Schritt in die richtige Richtung (...) Er kann jetzt in einem Sessel sitzen, statt nur im Bett zu liegen. Gestern haben wir erfahren, dass er mehr innere Frakturverletzungen an Rücken, Rippen und Becken hat, als wir bisher wussten. Uns wurde gesagt, dass diese heilen werden, da sie alle stabil sind und von Muskeln gehalten werden.“