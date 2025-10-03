Schutzengel flog mit
Fallschirm-Duo überlebt Sturz aus 3300 Meter Höhe
Zu seinem 25. Geburtstag wollte der Engländer Mitchell Deakin einen Fallschirmsprung über der Wüste Nevadas wagen. Als er mit einem Fluglehrer aus 3300 Meter Höhe aus dem Flugzeug sprang, öffneten sich jedoch weder der Haupt- noch der Notfallschirm. Das Unfassbare: Beide Männer überlebten den Aufprall.
„Wie einige von Ihnen vielleicht bereits wissen, war Mitch am 17. September 2025 in Las Vegas in einen Fallschirmsprungunfall verwickelt. Mitch erlitt schwere Verletzungen, darunter eine Beckenfraktur, gebrochene Rippen, einen Pneumothorax (Lungenperforation) und eine Nierenverletzung. Mitch wurde inzwischen in Amerika operiert, wo ihm Metallplatten in das Becken eingesetzt wurden, damit es nicht zusammenbricht“, berichtet Mitchells Freundin Isabel Clacher auf der Spendenwebseite „GoFundMe“.
20.000 Pfund Sterling werden benötigt
Außerdem sei ihm Flüssigkeit aus der Lunge entfernt worden. 20.000 Pfund Sterling würden benötigt, um die Arzt- und Behandlungskosten inklusive Operations- und Transportkosten zurück nach England decken zu können. Fast 19.000 Pfund wurden dank 657 Spendern bereits erreicht.
„Mehr Verletzungen als angenommen“
Am 25. September veröffentlichte die Familie ein Update. „Die Thoraxdrainage wurde gestern entfernt, also ein weiterer Schritt in die richtige Richtung (...) Er kann jetzt in einem Sessel sitzen, statt nur im Bett zu liegen. Gestern haben wir erfahren, dass er mehr innere Frakturverletzungen an Rücken, Rippen und Becken hat, als wir bisher wussten. Uns wurde gesagt, dass diese heilen werden, da sie alle stabil sind und von Muskeln gehalten werden.“
Diese „extrem traumatische Erfahrung“ sei umso schlimmer, da sich Mitchell Tausende Kilometer entfernt von seinem Zuhause befände. „Wir wollen ihn zurück und uns um ihn kümmern“, so Isabel.
Ermittlungen aufgenommen
Ein Sprecher der Federal Aviation Administration (FAA) erklärte gegenüber der „BBC“: „Die FAA untersucht die Verpackung des Haupt- und des Reservefallschirms sowie die Flugvorschriften wie auch das Flugzeug.“
Auch wie die beiden Männer dieses Unglück überleben konnten, soll im Rahmen der Ermittlungen eruiert werden.
