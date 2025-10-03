Cola um 7,95 Euro: „Sind gastronomisches Erlebnis“

Bei einer langen Autofahrt braucht jeder mal eine Pause. Für ein koffeinhaltiges Getränk oder einen Snack lohnt es sich, bei einer Raststätte einzukehren. Genau das dachte sich auch Christoph H. am Heimweg vom Bergsteigen und blieb mit seinem Kollegen bei der Landzeit Graz-Kaiserwald stehen: „Wir haben je eine Suppe und etwas zu trinken bestellt“, erzählt er.