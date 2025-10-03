Cola um 7,95 Euro: „Sind gastronomisches Erlebnis“

Hadnmauer: Römer bauten Talsperre im Gailtal!
Archäologen jubeln
Cola Zero um 7,95 Euro und Espresso um 5,40 Euro: Die teuren Preise an Steiermarks Raststätten sorgen unter Autofahrern für Empörung. „Das ist eine komplette Abzocke“, heißt es. Landzeit-Geschäftsführer Wolfgang Rosenberger entgegnet: „Wir sind ein gastronomisches Erlebnis.“
Bei einer langen Autofahrt braucht jeder mal eine Pause. Für ein koffeinhaltiges Getränk oder einen Snack lohnt es sich, bei einer Raststätte einzukehren. Genau das dachte sich auch Christoph H. am Heimweg vom Bergsteigen und blieb mit seinem Kollegen bei der Landzeit Graz-Kaiserwald stehen: „Wir haben je eine Suppe und etwas zu trinken bestellt“, erzählt er.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.