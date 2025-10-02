MAGA lässt die Maske fallen

War bisher der Einsatz des Militärs in von Demokraten regierten Städten mit dem Kampf gegen die Kriminalität begründet, so heißt der Feind jetzt „die linksradikalen Demokraten“. Die betroffenen Städte hätten bisher nur als, so Trump, „Übungsgelände“ für das Militär gedient. Er forderte die Generäle auf, sich auf diesen Krieg (Bürgerkrieg?) vorzubereiten.