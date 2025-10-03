Vorteilswelt
„Hätte ich es gewusst“

Kate entschuldigt sich für ihren neuesten Look

Royals
03.10.2025 08:25
Prinzessin Kate musste sich bei herzigen Mini-Prinzessinnen für ihren neuesten Look ...
Prinzessin Kate musste sich bei herzigen Mini-Prinzessinnen für ihren neuesten Look entschuldigen.(Bild: AP/James Glossop)

Huch, was war da denn los? Prinzessin Kate, die am Donnerstagnachmittag wie immer top gestylt zu einem Termin mit der RAF gekommen war, entschuldigte sich plötzlich für ihren Look. Doch der Grund war wirklich herzig ...

Am Donnerstagnachmittag besichtigte Prinzessin Kate einen Militärflugplatz und Trainingseinrichtungen der RAF Coningsby in Loncolnshire – ihr erster offizieller Termin bei der Royal Air Force, seitdem sie 2023 zur Royal Honorary Air Commodore ernannt wurde.

Den Posten hatte die 43-Jährige von Prinz Andrew, dem wegen seiner Verbindung zu Jeffrey Epstein alle militärischen Titel aberkannt wurden, übernommen. 

(Bild: AP/James Glossop)

Für ihre Premiere bei der RAF entschied sich Kate schließlich für einen lässigen Hosenanzug in Grau, zu dem sie dunkelblaue High Heels kombinierte. Ein perfekter Look für einen actionreichen Tag!

„Es tut mir leid ...“
Und dennoch waren nicht alle Anwesenden vom Outfit der Prinzessin von Wales begeistert, wie die „Daily Mail“ berichtete. Denn auch die kleinsten Royal-Fans waren an diesem Nachmittag gekommen, um einen Blick auf die künftige Königin zu werfen. „Ich liebe Umarmungen“, sagte Kate zu den Kindern und zeigte keine Berührungsängste, als gleich mehrere mit ihr kuscheln wollten.

Prinzessin Kate nahm sich vor allem für die kleinsten Royal-Fans viel Zeit.
Prinzessin Kate nahm sich vor allem für die kleinsten Royal-Fans viel Zeit.(Bild: AFP/JAMES GLOSSOP)
Die Mädchen hatten für dieses Treffen ihre allerschönsten Kleider angezogen.
Die Mädchen hatten für dieses Treffen ihre allerschönsten Kleider angezogen.(Bild: AP/James Glossop)
Da musste sich Kate glatt dafür entschuldigen, dass sie an diesem Tag eine Hose trug.
Da musste sich Kate glatt dafür entschuldigen, dass sie an diesem Tag eine Hose trug.(Bild: AFP/JAMES GLOSSOP)

Besonders lieb: Einige Mädchen hatten für diesen denkwürdigen Moment zudem ihre schönsten Prinzessinnenkleider angezogen – wohl in der Hoffnung, Kate ebenfalls in einem glamourösen Look zu erleben. Dass da die Frage aufkam, warum die Prinzessin von Wales an diesem Tag eine Hose trug, versteht sich fast von selbst. Doch Kate nahm‘s mit Humor. „Wo mein Kleid ist?“, fragte sie nach. „Wenn ich das gewusst hätte ...“

Und dann entschuldigte sie sich sogar bei den kleinen Freizeit-Prinzessinnen für ihr Outfit. „Es tut mir leid, dass ich mein Kleid heute nicht anhatte“, schmunzelte sie. „Danke, dass du hergekommen bist, um mich zu sehen.“

Louis will Kampfpilot werden
Bei der Besichtigung der Trainingseinrichtung samt Eurofighter Typhoon plauderte Kate schließlich noch aus dem Nähkästchen.

Prinzessin Kate beim Besuch der Trainingseinrichtung der RAF ...
Prinzessin Kate beim Besuch der Trainingseinrichtung der RAF ...(Bild: AP/James Glossop)
... und im angeregten Gespräch mit einem Piloten
... und im angeregten Gespräch mit einem Piloten(Bild: AP/James Glossop)
Prinzessin Kate durfte sogar einmal in einem der Jets Probesitzen.
Prinzessin Kate durfte sogar einmal in einem der Jets Probesitzen.(Bild: AP/James Glossop)

Denn wie sie verriet, seien ihre Kinder sehr traurig gewesen, dass sie ihre Mama nicht zu diesem Termin begleiten durften. Insbesondere Prinz Louis: Das Nesthäkchen der Familie wolle nämlich unbedingt Kampfjetpilot werden, verriet Kate.

Folgen Sie uns auf