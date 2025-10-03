Kate entschuldigt sich für ihren neuesten Look

Besonders lieb: Einige Mädchen hatten für diesen denkwürdigen Moment zudem ihre schönsten Prinzessinnenkleider angezogen – wohl in der Hoffnung, Kate ebenfalls in einem glamourösen Look zu erleben. Dass da die Frage aufkam, warum die Prinzessin von Wales an diesem Tag eine Hose trug, versteht sich fast von selbst. Doch Kate nahm‘s mit Humor. „Wo mein Kleid ist?“, fragte sie nach. „Wenn ich das gewusst hätte ...“