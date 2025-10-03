Vorteilswelt
Rückkehr von Niko

„Danish Dynamite“ will in Wattens durchstarten

Tirol
03.10.2025 08:00
So kennen ihn die WSG-Fans von 2020/21 – jubelnd.
So kennen ihn die WSG-Fans von 2020/21 – jubelnd.(Bild: APA/GERT EGGENBERGER)

Was sich in den vergangenen Tagen bereits angebahnt hatte, wurde am Donnerstag Gewissheit: Nikolai Baden-Frederiksen, der Shootingstar der grün-weißen Bundesliga-Saison 2020/21, kehrt zur WSG Tirol zurück!  Das „Remake“ soll sowohl ihn als auch den Klub aus Wattens glücklich machen.

Bereits in Altach, vor zwei Wochen, saß er auf der Tribüne, drückte der WSG Tirol fest die Daumen. Als Trainingsgast. Von dem alle schwärm(t)en. „Sein linker Fuß – eine Wucht“, ließ Coach Philipp Semlic wissen. „Mit Niko kommen positive Erinnerungen hoch“, legte Sportboss Stefan Köck nach.

„Meine beste Zeit als Profi“
Und der Däne selbst? „Meine beste Zeit als Profi hatte ich in Wattens. Das ist meine zweite Heimat!“ Und Grün-Weiß stand dem 25-Jährigen wahrlich gut: 18 Treffer in der Bundesliga-Saison 2020/21, Zweiter der rot-weiß-roten Torschützenliste, mit ihm Vorstoß in die Meistergruppe!

Wieder ein Grün-Weißer: Baden-Frederiksen
Wieder ein Grün-Weißer: Baden-Frederiksen(Bild: Hagleitner / WSG Tirol)

Nun, nach Stationen in Arnheim (Vitesse), Budapest (Ferencváros), Lustenau (Austria), Göteborg (IFK) und Lyngby (BK) kehrt Baden-Frederiksen zurück! Als Kader-Mitglied.

Ein Deal, der so nie geplant war
„Ich bin unheimlich glücklich.“ So sehr, dass er große finanzielle Abstriche, nicht zuletzt durch drei verkorkste Jahre, machte – ansonsten wäre der schnelle Stürmer aus Odense für die WSG auch nicht „stemmbar“ gewesen. Ein Deal, der so nie geplant war.

Die große Frage, die sich nun stellt: Wie fit ist Baden-Frederiksen? „Natürlich hab ich erst hier in Wattens Mannschaftstraining gehabt – aber mein körperlicher Zustand ist sehr gut. Für 30 Minuten, vielleicht eine Halbzeit, reicht’s allemal.“

18 Tore in einer Saison: Niko war der Wattener Erfolgsgarant.
18 Tore in einer Saison: Niko war der Wattener Erfolgsgarant.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Daher könnte es auch durchaus sein, dass der Rückkehrer bereits am Samstag in Ried auf der Bank Platz nehmen wird. Als Backup für einen Thomas Sabitzer oder Moritz Wels. Übrigens: Gegen wen feierte er am 13. September 2020 seinen grün-weißen Einstand? Gegen Ried! Und wo? In Ried!

Kann doch nicht wirklich ein Zufall sein . . .

