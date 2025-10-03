Österreichs Flugverkehr stößt Rekordmenge CO2 aus

Der Flugverkehr in Österreich stößt so viel CO2 aus wie nie zuvor und übertrifft sogar den Höchstwert aus der Vor-Corona-Zeit im Jahr 2019. Im ersten Halbjahr 2025 sind das 120.000 Tonnen mehr als im Vergleichszeitraum 2024 und rund 40.000 Tonnen mehr als beim bisherigen Halbjahres-Rekord von 2019, teilte der Verkehrsclub Österreichs (VCÖ) mit.