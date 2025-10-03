Vorteilswelt
VCÖ will Kerosinsteuer

Österreichs Flugverkehr stößt Rekordmenge CO2 aus

Wien
03.10.2025 09:02
Die klimaschädlichen Emissionen des Flugverkehrs haben im ersten Halbjahr 2025 einen neuen ...
Die klimaschädlichen Emissionen des Flugverkehrs haben im ersten Halbjahr 2025 einen neuen Höchstwert erreicht.(Bild: VIE)

Der Flugverkehr in Österreich erreicht neue Rekordwerte bei klimaschädlichen Emissionen: Im ersten Halbjahr 2025 verursachte das getankte Kerosin rund 1,5 Millionen Tonnen CO2. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) sieht die fehlende Kerosinsteuer als Hauptgrund für den Anstieg.

Der Flugverkehr in Österreich stößt so viel CO2 aus wie nie zuvor und übertrifft sogar den Höchstwert aus der Vor-Corona-Zeit im Jahr 2019. Im ersten Halbjahr 2025 sind das 120.000 Tonnen mehr als im Vergleichszeitraum 2024 und rund 40.000 Tonnen mehr als beim bisherigen Halbjahres-Rekord von 2019, teilte der Verkehrsclub Österreichs (VCÖ) mit.

„Neues Rekordniveau“
Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums wurden in Österreich von Jänner bis Juni 480.000 Tonnen Kerosin getankt – ein Anstieg um neun Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. „Damit sind auch die klimaschädlichen Treibhausgas-Emissionen stark gestiegen und haben ein neues Rekordniveau erreicht“, betonte VCÖ-Experte Michael Schwendinger.

Europa braucht mehr Bahn statt klimaschädliche Steuerprivilegien für den Flugverkehr.

VCÖ-Experte Michael Schwendinger

VCÖ: 290 Millionen Steuerentlastung für Flugverkehr
Die steigenden Emissionen gehen dem VCÖ zufolge mit massiven Steuerbegünstigungen für Flugkonzerne einher. Weil für Flugtreibstoff keine Mineralölsteuer anfällt, summierte sich die steuerliche Entlastung im ersten Halbjahr auf rund 290 Millionen Euro, wie der VCÖ errechnete. Das seien um 25 Millionen Euro mehr als im ersten Halbjahr 2024.

Steuereinnahmen sollen in Bahn fließen
Der VCÖ fordert angesichts der steigenden Klimabelastung eine EU-weite Einführung einer Kerosinsteuer. Ein Teil der Einnahmen solle in den Ausbau grenzüberschreitender Bahnverbindungen fließen. „Europa braucht mehr Bahn statt klimaschädliche Steuerprivilegien für den Flugverkehr“, so Schwendinger.

VCÖ will Kerosinsteuer
Österreichs Flugverkehr stößt Rekordmenge CO2 aus
„Krone“-Kommentar
Fall Anna: Eine Geschichte aus den Achtzigern
Erschütternder Fall
Pensionistin hat ihren Lebenswillen verloren
Krone Plus Logo
Desolater Zustand?
Öffis sind schon 188-mal im Kriechtempo unterwegs
Nach Rapid-Debakel
Horn: „Es war eine katastrophale erste Hälfte!“
