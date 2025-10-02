Keine Umarmung mit Netanyahu

Daraus entstand ein gemeinsamer Nahostplan. Darin finden sich arabische Forderungen wie: israelischer Rückzug aus Gaza (bis auf einen Sicherheitsstreifen), keine Vertreibung der Palästinenser, und die, welche gehen wollen, haben ein Recht auf Rückkehr (Seit 1948 haben palästinensische Flüchtlinge kein Rückkehrrecht.) Weiters: Die Palästinensische Autonomiebehörde soll letztlich die Kontrolle über Gaza übernehmen (allerdings nur nach Total-Reform) und Endziel im Nahen Osten ist die Schaffung einer „palästinensischen Staatlichkeit“.