Im Naturschutzgebiet

Mopedauto wurde in Grödiger Wald „entsorgt“

Salzburg
03.10.2025 08:00
Johann Fuchs versteht die Welt nicht mehr. Unbekannte haben in seinem Wald ein schrottreifes ...
Johann Fuchs versteht die Welt nicht mehr. Unbekannte haben in seinem Wald ein schrottreifes Mopedauto abgeladen und einfach liegen gelassen.(Bild: Markus Tschepp)

Ausgerechnet in einem Naturschutzgebiet in der Gemeinde Grödig haben Unbekannte gegen Ende vergangener Woche ein schrottreifes Fahrzeug abgeladen. Waldbesitzer Johann Fuchs tobt und hat jetzt 500 Euro Prämie für Hinweise auf die Besitzer ausgeschrieben. 

0 Kommentare

„Eine Frechheit. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn“, regt sich Johann Fuchs über ein Fundstück in seinem Wald im Grödiger Naturschutzgebiet auf. Unbekannte haben Ende vergangener Woche einfach in einer Nacht- und Nebelaktion ein sogenanntes Microcar „entsorgt“.

Dabei muss das Schrottauto aktiv dort hingebracht und etwa von einem Transporter abgekippt worden sein. Der Blechhaufen ist nicht mehr fahrbereit. „Das Auto ist wertlos und eine Entsorgung hätte nicht viel gekostet“, sagt Fuchs. „Es ist eine Sauerei, dass so ein Gerät in einem Wald entsorgt wird.“

Das Mopedauto war schon lange nicht mehr im Betrieb.
Das Mopedauto war schon lange nicht mehr im Betrieb.(Bild: Markus Tschepp)

Eine Anzeige gegen Unbekannt hat der Grödiger erstattet und erfahren, dass das Auto einmal in Altenmarkt angemeldet war. „Aber die Firma, der es gehörte, gibt es nicht mehr.“

Er selbst hat nun 500 Euro Prämie ausgeschrieben – für Hinweise, mit denen sich die Umweltsünder ausfindig machen lassen. „Das ist es mir wert, wenn ich diesen Menschen ins Gesicht sagen kann, was ich von ihnen halte.“

Noch diese Woche soll das Auto ins Altstoff-Sammelzentrum der Gemeinde überstellt werden. Solange kein Besitzer gefunden wird, ist das Verschrotten nicht möglich. 

Porträt von Manuel Till Bukovics
Manuel Till Bukovics
Salzburg

