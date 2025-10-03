Überraschende Trennung! Fahrer-Knall bei McLaren

Derzeit fährt Dunne in der Formel 2. Trotz Pech und Fehlern liegt er auf Platz fünf der Gesamtwertung und ist damit besser als der Red-Bull-Junior Lindblad. Chancen auf den Titel hat er allerdings nicht mehr. „Es stehen noch zwei wichtige Rennen an, auf die ich mich dieses Jahr konzentrieren werde. Ich bin sehr gespannt, was noch kommt“, erklärte er.