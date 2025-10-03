Überraschende Trennung! Fahrer-Knall bei McLaren

McLaren hat sich überraschend von Nachwuchsfahrer Alex Dunne getrennt. Der 19-jährige Ire wird mit einem Wechsel zu Red Bull in Verbindung gebracht.
„McLaren Racing hat den Vertrag mit McLaren Driver Development Programme-Mitglied Alex Dunne beendet“, teilte das Team mit. „Es war eine Freude, im letzten Jahr mit Alex zusammenzuarbeiten und durch das McLaren Driver Development Programme zu seinem Erfolg und seiner Entwicklung als Fahrer beitragen zu können. Alex wird mit sofortiger Wirkung freigestellt. Wir wünschen Alex alles Gute für seine weitere Karriere.“
Die Entscheidung kommt überraschend: Dunne durfte in dieser Saison gleich zweimal ein F1-Training für McLaren bestreiten und überzeugte mit starken Rundenzeiten. Am Red-Bull-Ring lag er beispielsweise nur knapp hinter seinem Teamkollegen Oscar Piastri. Teamchef Andrea Stella lobte den Youngster damals ausdrücklich.
Kontakt zu Red Bull?
Warum es zum Bruch kam, bleibt unklar. Laut „Motorsport.com“ hatte Dunne ein Angebot von McLaren abgelehnt, woraufhin der Rennstall die Zusammenarbeit beendete. Mit Oscar Piastri und Lando Norris sind die Stammplätze ohnehin langfristig vergeben. Nun könnte Dunne für Red Bull interessant werden. Helmut Marko soll bereits Gespräche mit ihm geführt haben, obwohl mit Arvid Lindblad ein weiterer Kandidat in der Pipeline steht.
Auf Instagram sprach der Ire von einer „einvernehmlichen“ Trennung und bedankte sich bei der „Papaya-Familie“: „Meine erste Gelegenheit, ein Formel-1-Auto zu fahren, gefolgt von zwei FP1-Sessions, ist etwas, das ich immer sehr in meinem Herzen tragen werde.“
Derzeit fährt Dunne in der Formel 2. Trotz Pech und Fehlern liegt er auf Platz fünf der Gesamtwertung und ist damit besser als der Red-Bull-Junior Lindblad. Chancen auf den Titel hat er allerdings nicht mehr. „Es stehen noch zwei wichtige Rennen an, auf die ich mich dieses Jahr konzentrieren werde. Ich bin sehr gespannt, was noch kommt“, erklärte er.
Zunächst noch im Entwicklungsprogramm vorgesehen
Für den 19-Jährigen könnte Red Bull eine der wenigen realistischen Optionen sein, um in die Formel 1 zu kommen. Laut Informationen der BBC wird Dunne jedoch zunächst in das Entwicklungsprogramm des Weltmeister-Rennstalls aufgenommen und soll vor seiner ersten F1-Saison noch ein weiteres Jahr in der zweithöchsten Rennserie fahren.
Kommentare
