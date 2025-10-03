Hadnmauer: Römer bauten Talsperre im Gailtal!
Archäologen jubeln
Archäologische Sensation zwischen Jenig und Rattendorf im Gailtal: Gut erhaltene Reste einer mächtigen römischen Mauer aus den ersten Jahrhunderten wurden entdeckt! Wurde die mächtige Mauer gegen die Markomannen errichtet?
“Ich bin schon so gespannt! In der Schul’ hab’ i damals ja schon g’hört von der römischen Mauer“, freut sich eine Anrainerin darauf, vom Archäologen Heimo Dolenz Informationen aus erster Hand zu bekommen. Denn zwischen Jenig und Rattendorf im Gailtal wurden gerade Reste einer mächtigen Mauer freigelegt!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.