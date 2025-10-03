Hadnmauer: Römer bauten Talsperre im Gailtal!

“Ich bin schon so gespannt! In der Schul’ hab’ i damals ja schon g’hört von der römischen Mauer“, freut sich eine Anrainerin darauf, vom Archäologen Heimo Dolenz Informationen aus erster Hand zu bekommen. Denn zwischen Jenig und Rattendorf im Gailtal wurden gerade Reste einer mächtigen Mauer freigelegt!