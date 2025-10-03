„Dieses Spiel kann man einfach nicht erklären“

Mit seiner bisherigen Saisonleistung ist der 27-Jährige durchwegs zufrieden. „Ich bin sehr gut drauf, ebenso im Training. Auch im Spiel gegen Sturm – bis auf eine spezielle Szene“, ärgert sich Meierhofer noch immer. Und er kennt das Los des Schlussmanns nur zu gut: „Ein Stürmer fischt den Ball zehnmal und schießt ein Tor. Dann sagt jeder, wie super er gespielt hat. Als Goalie machst du ein perfektes Spiel und einen Fehler, war es gleich eine schlechte Leistung.“