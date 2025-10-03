„Trionda“: FIFA präsentiert Ball für Fußball-WM

Der Ball für die kommende Fußball-WM heißt Trionda. Das Spielgerät für das Groß-Turnier im kommenden Jahr ist in den Farben rot, grün und blau gestaltet. Der Ball soll an die USA, Mexiko und Kanada erinnern: Zum ersten Mal wird eine Endrunde in drei Ländern ausgespielt. Trionda bedeutet übersetzt drei Wellen. „Ich kann es kaum erwarten, bis dieser schöne Ball im Netz zappelt“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino.