LIVE ab 21 Uhr: Red Bull Salzburg gegen Lyon

Salzburg freut sich auf Duell mit Top-Mannschaft

Olympique ist nach einer schwierigen Zeit, in der man dem Zwangsabstieg aufgrund von Finanzverstößen nur knapp entgangen ist, wieder zurück an der nationalen Spitze. Die Mannschaft des portugiesischen Trainers Paulo Fonseca ist in der Ligue 1 punktegleich hinter Paris St.-Germain Tabellenzweiter und gewann das Auftaktmatch in der Europa League (1:0 in Utrecht). „Uns erwartet ein Gegner, der ähnlich wie Porto super in die Saison gestartet ist. Aber das wollen wir ja, wir wollen uns mit den Besten messen. Das haben wir gegen Porto ganz gut gemacht, leider hat das Ergebnis nicht gepasst. Jetzt freuen wir uns auf die nächste große Herausforderung“, sagte Letsch.