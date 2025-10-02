Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Europa League

LIVE ab 21 Uhr: Red Bull Salzburg gegen Lyon

Europa League
02.10.2025 04:30
Salzburg-Trainer Thomas Letsch
Salzburg-Trainer Thomas Letsch(Bild: GEPA)

Zweiter Spieltag in der Europa-League-Saison 2025/26: Der FC Red Bull Salzburg trifft auswärts auf den französischen Vertreter Olympique Lyon. Wir berichten live (siehe unten). 

0 Kommentare

Hier der LIVETICKER:

Nach dem glücklosen Auftakt gegen den FC Porto wartet auf Red Bull Salzburg in der Europa League gleich der nächste Brocken. Die Salzburger gastieren heute beim französischen Spitzenklub Olympique Lyon. Auch ohne den verletzten Kapitän Mads Bidstrup will der heimische Vizemeister diesmal zumindest einen Punkt mitnehmen.

Zuletzt hatte Salzburg gegen Porto nach guter Leistung einen greifbaren Punkt in der Nachspielzeit verloren. Am Wochenende wurde mit einem 2:1 bei der WSG Tirol der Abwärtstrend in der Liga gestoppt, nun reisen die Roten Bullen mit einem guten Gefühl nach Frankreich. „Wichtig ist, dass wir Selbstvertrauen getankt haben, sodass wir in Lyon sicher nicht vor Ehrfurcht erstarren werden. Aber wir wissen schon, was da auf uns zukommt“, erklärte Trainer Thomas Letsch.

Kann Salzburg-Goalie Alex Schlager seinen Kasten heute „sauber“ halten?
Kann Salzburg-Goalie Alex Schlager seinen Kasten heute „sauber“ halten?(Bild: GEPA)

Salzburg freut sich auf Duell mit Top-Mannschaft
Olympique ist nach einer schwierigen Zeit, in der man dem Zwangsabstieg aufgrund von Finanzverstößen nur knapp entgangen ist, wieder zurück an der nationalen Spitze. Die Mannschaft des portugiesischen Trainers Paulo Fonseca ist in der Ligue 1 punktegleich hinter Paris St.-Germain Tabellenzweiter und gewann das Auftaktmatch in der Europa League (1:0 in Utrecht). „Uns erwartet ein Gegner, der ähnlich wie Porto super in die Saison gestartet ist. Aber das wollen wir ja, wir wollen uns mit den Besten messen. Das haben wir gegen Porto ganz gut gemacht, leider hat das Ergebnis nicht gepasst. Jetzt freuen wir uns auf die nächste große Herausforderung“, sagte Letsch.

Die Stars von Olympique sind die zwei Weltmeister Corentin Tolisso (2018 mit Frankreich), Kapitän und ehemaliger Bayern-Spieler, und Nicolás Tagliafico (2022 mit Argentinien). Zudem wirbelt offensiv der 20-jährige Belgier Malick Fofana. Herausragend ist derzeit aber die Defensive. In bisher sieben Spielen in der Liga und der Europa League gewann Lyon sechsmal zu null, alle drei Gegentore kassierte man in Unterzahl.

Salzburg-Trainer Thomas Letsch
Salzburg-Trainer Thomas Letsch(Bild: Tröster Andreas)

Porto-Match gibt Selbstvertrauen
„Das ist eine Mannschaft, die auf der Erfolgswelle surft. Sie haben eine klare Struktur, spielen vielleicht etwas flexibler als Porto. Sie sind gespickt mit absoluten Top-Spielern und haben mit Fofana einen herausragenden Spieler, der speziell im Eins-gegen-Eins weh tun kann. Aber wir sind auch überzeugt von unserer Mannschaft. Wir haben gegen Porto gezeigt, dass wir durchaus in der Lage sind, mit diesen Top-Mannschaften mitzuhalten“, betonte der Salzburg-Coach.

Corentin Tolisso
Corentin Tolisso(Bild: AFP/OLIVIER CHASSIGNOLE)

Diesmal will man sich auch belohnen, ehe es nach der Länderspielpause gegen die auf dem Papier schwächeren Teams von Ferencvaros Budapest und Go Ahead Eagles Deventer weitergeht. „Wir wissen, dass das Auftaktprogramm heftig ist. Wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir versuchen, in Spielen, in denen wir nicht Favorit sind, trotzdem anzuschreiben“, sagte Letsch.

Lesen Sie auch:
Red Bull Salzburg muss in Lyon auf einen Leistungsträger verzichten.
Schlechte Nachrichten
Schock für Salzburg! Leistungsträger fällt aus
30.09.2025

Kapitän Bidstrup fällt aus
Ersetzen muss der Deutsche seinen Kapitän. Bidstrup zog sich gegen WSG Tirol eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu und fehlt wahrscheinlich auch am Sonntag im Liga-Schlager zu Hause gegen Tabellenführer SK Rapid. Zwei aus dem Trio Soumaila Diabate, Mamady Diambou und Lucas Gourna-Douath werden daher das defensive Mittelfeld bilden.

Lyon geht mit viel Respekt in das Heimspiel. Salzburg sei „eine der stärksten Mannschaften, gegen die wir bisher antreten. Sie waren gegen Porto sehr gut und haben viel Erfahrung in diesem Wettbewerb. Sie spielen sehr vertikal mit schnellen Offensivspielern. Sie reagieren auch sehr gut auf Gegenpressing, daher wird es wirklich schwierig“, erklärte Fonseca. Seine Mannschaft will er dominant und mit viel Ballbesitz sehen. „Wir müssen das Spiel auf unsere Art kontrollieren“, sagte der OL-Coach.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
255.575 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
223.006 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
171.132 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1711 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1336 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1161 mal kommentiert
Mehr Europa League
Europa League
LIVE ab 21 Uhr: Red Bull Salzburg gegen Lyon
Sturm gegen Rangers
Tor für die Ewigkeit und Treffen mit James Bond
Schlechte Nachrichten
Schock für Salzburg! Leistungsträger fällt aus
Haussegen hängt schief
Fans stinksauer: „Chaos“ bei Sturms EL-Gegner
Gar nicht so einfach
Europacup: So sehen Sie Salzburg, Sturm und Rapid

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf