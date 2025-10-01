Mit Gemüse & Co. zu einem längeren Leben

Um 21 Prozent geringeres Sterberisiko

Ein deutsches Forschungsteam ging dieser Frage nun nach und analysierte Daten von knapp 5000 Typ-2-Diabetikerinnen und Diabetikern der UK Biobank. Die Gesundheit der Teilnehmenden wurde dabei über mehr als elf Jahre verfolgt. Das Ergebnis: Wer sich stark pflanzenbasiert ernährt – also vor allem zu Gemüse, Obst, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen greift – hatte ein um 21 Prozent geringeres Sterberisiko. Besonders profitieren davon Menschen mit höherer Langzeitglukose (HbA1c-Wert), größerem Bauchumfang, frühem Erkrankungsalter oder längerer Krankheitsdauer.