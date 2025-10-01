Werbeplakat filtert Schadstoffe aus der Luft

Das Salzburger Landesenergieversorger hat sich bis zum Jahr 2040 das Ziel gesetzt, klimaneutral zu werden. Das Plakat soll dafür ein Zeichen sein „Zukunft ist nicht. Zukunft macht man. Deshalb setzen wir als Salzburg AG als Erste in Salzburg ein Werbeplakat ein, das mehr kann, als nur auffallen: Mit der innovativen PURETi Coat 4.0-Technologie filtert es schädliche Stickstoffoxide aus der Luft und verbessert so aktiv die Luftqualität. Werbung, die nicht nur informiert, sondern auch unsere Stadt ein Stück sauberer macht“, erklärt Michael Baminger, CEO der Salzburg AG.