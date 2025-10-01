Werbeplakat filtert Schadstoffe aus der Luft

Seit Mittwoch ist ein großes Werbeplakat der Salzburg AG bei der Staatsbrücke zu sehen. Das 70 Quadratmeter große Plakat ist aber besonders, denn es filtert aktiv Schadstoffe aus der Luft. Als erstes Plakat seiner Art in Österreich kommt die „PURETi Coat 4.0“-Technologie zum Einsatz.
Auf der Oberfläche der beschichteten Plane befindet sich Titandioxid (TiO₂). Fällt Licht darauf, wird ein chemischer Prozess aktiviert: Schadstoffe wie Stickstoffdioxid (NO₂) werden an der aktiven Oberfläche in Nitrate umgewandelt und durch Regen oder Reinigung abgewaschen. Es entstehen keine schädlichen Rückstände. Zwischen 4,6 und 32,06 kg Stickstoffoxide werden so pro Monat aus der Luft gefiltert.
Das Salzburger Landesenergieversorger hat sich bis zum Jahr 2040 das Ziel gesetzt, klimaneutral zu werden. Das Plakat soll dafür ein Zeichen sein „Zukunft ist nicht. Zukunft macht man. Deshalb setzen wir als Salzburg AG als Erste in Salzburg ein Werbeplakat ein, das mehr kann, als nur auffallen: Mit der innovativen PURETi Coat 4.0-Technologie filtert es schädliche Stickstoffoxide aus der Luft und verbessert so aktiv die Luftqualität. Werbung, die nicht nur informiert, sondern auch unsere Stadt ein Stück sauberer macht“, erklärt Michael Baminger, CEO der Salzburg AG.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.