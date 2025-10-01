Münchens Eishockey baut auf Salzburg-Power

Ryan Murphy schwärmt von Münchner Park

„Der ist atemberaubend.“ Der 21-jährige Sinn bekam in den ersten Partien in der DEL überraschend viel Eiszeit. „Ich habe schon das Gefühl, dass ich hier viel Verantwortung bekomme“ , sagte der gebürtige Mannheimer. Der es sich in einer kleinen Wohnung in Münchens Innenstadt bereits gemütlich gemacht hat. Was die Mozartstadt betrifft, vermisst der Verteidiger vor allem die „Berge und die Landschaft“.Sinn mit Stotterstart Auf dem Eis tat er sich in den ersten Partien aber noch schwer. Besonders im Derby gegen Augsburg. „Das war für ihn ein Lernprozess“, meinte Headcoach David trotz des 6:3-Sieges.