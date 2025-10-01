Vorteilswelt
Kein Geld von Kirche

Erzbischof will Schwarzstraße nicht unterstützen

Salzburg
01.10.2025 20:30
Erzbischof Lackner (li.) und Direktor Sebald demonstrierten gemeinsam.
Erzbischof Lackner (li.) und Direktor Sebald demonstrierten gemeinsam.

Die Erzdiözese hat sich über die Zukunft der Volksschule in der Schwarzstraße beraten: Die private, katholische Schule in der Stadt Salzburg steht nun wohl vor dem endgültigen Aus.

Kurz nach Schulbeginn folgt für die katholische Volksschule in der Salzburger Schwarzstraße eine Hiobsbotschaft. Die Erzdiözese wird die Zukunft der Privatschule finanziell nicht unterstützen. Dies entschied gestern, Mittwoch, das sogenannte Konsistorium der Erzdiözese.

Für den Fortbestand der Schule gab es immer wieder Kundgebungen.
Für den Fortbestand der Schule gab es immer wieder Kundgebungen.

Erstmals äußerte sich auch Erzbischof Franz Lackner mit klaren Worten in der Angelegenheit. „Die alleinige finanzielle Last kann die Diözese nicht tragen“, so der Erzbischof. Sprich: Die Kirche kann kein Gebäude für die katholische Schule bauen oder anmieten. Lackner hatte zuvor immer wieder Unterstützung und Hoffnung gespendet. Im Februar war er gar noch gemeinsam mit Schülern und Lehrern am Kapitelplatz bei einer Kundgebung für die Schulzukunft. Jetzt aber verkündete er das Ende.

Lesen Sie auch:
Der privaten Volksschule in der Stadt Salzburg droht in drei Jahren das aus.
Lehrer müssen gehen
Hoffen auf Zukunft für Schwarzstraßen-Schule
04.07.2025
Schwarzstraße
Umstrittenes Projekt in der Stadt Salzburg kommt
12.07.2025
Erzdiözese übernimmt
Es gibt eine Lösung für Volksschule Schwarzstraße
20.02.2025

Direktor Christoph Sebald erfuhr dies alles aus den Medien. „Mich wundert seit längerer Zeit in der Angelegenheit nichts mehr“, sagte Sebald. „Es wird schwieriger, aber ich hoffe weiter auf den Fortbestand.“ Die Schule hat nach dem Aus des ehemaligen Schulträgers und dem Verlust des Schulgebäudes im heurigen Jahr erstmals keine neuen Schüler aufgenommen.

Porträt von Maximilian Kronberger
Maximilian Kronberger
Salzburg

Folgen Sie uns auf