Erzbischof will Schwarzstraße nicht unterstützen

Erstmals äußerte sich auch Erzbischof Franz Lackner mit klaren Worten in der Angelegenheit. „Die alleinige finanzielle Last kann die Diözese nicht tragen“, so der Erzbischof. Sprich: Die Kirche kann kein Gebäude für die katholische Schule bauen oder anmieten. Lackner hatte zuvor immer wieder Unterstützung und Hoffnung gespendet. Im Februar war er gar noch gemeinsam mit Schülern und Lehrern am Kapitelplatz bei einer Kundgebung für die Schulzukunft. Jetzt aber verkündete er das Ende.