Winterfest-Chef: „Salzburg ist ein Zirkus-Mekka“

Heuer lockt das Winterfest mit fünf Produktionen und insgesamt 74 Aufführungen zum Jubiläumsjahr. Dabei werden etwa 30.000 Zuschauer erwartet. Vier dieser Acts treten in Zelten im Volksgarten auf, einer spielt im Toihaus.
Mit fünf Programmen startet das Winterfest heuer in sein Jubiläumsjahr. Die Zirkuszelte werden bereits zum 25. Mal im Volksgarten aufgeschlagen. „Salzburg hat sich neben Prag und Marseilles zu einem Zirkus-Mekka entwickelt“, freut sich Winterfest-Geschäftsführer Robert Seguin. Er rechnet heuer mit 30.000 Zuschauern bei den insgesamt 74 Aufführungen.
Den Auftakt bildet am 26. November der Cirque Le Roux mit dem Programm „Entre Chiens et Louves“. Die Franzosen waren bereits 2015 in Salzburg zu Gast. Ebenfalls im November folgt „Le Cabaret Renverse“ des Duos La Faux Populaire. „Julien Candy und Juliette Christmann kombinieren Akrobatik mit Humor. Die beiden Künstler sind etwas speziell“, erzählt Seguin.
Im Dezember nehmen Akoreacro mit ihrem Programm „Ostinato“ das Publikum auf eine 90-minütige Reise durch die Menschheitsgeschichte mit. „In Prag ernteten sie damit 20 Minuten lang Standing Ovations“, freut sich der Winterfest-Geschäftsführer.
Der Cirque Eloize ist mit seiner „ID Evolution“ mit dabei. Die Kanadier haben ihr auf Hip-Hop und Tanz basierendes Programm weiterentwickelt. Als Lokalmatador ist der Österreicher Michael Zandl mit von der Partie. Er will mit „Food“ die Zuschauer in eine „amüsante und bisweilen bizarre Welt des Konsums“ entführen. Seine Auftritte finden allerdings im Toihaus statt.
Die Ticketpreise haben heuer um fünf Prozent angezogen. Erstmals gibt es hier aber Karten, die in Kooperation mit der Aktiv:Karte der Stadt Salzburg sozial bedürftigen Einheimischen 50 Prozent Rabatt ermöglichen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.