Winterfest-Chef: „Salzburg ist ein Zirkus-Mekka“

Der Cirque Eloize ist mit seiner „ID Evolution“ mit dabei. Die Kanadier haben ihr auf Hip-Hop und Tanz basierendes Programm weiterentwickelt. Als Lokalmatador ist der Österreicher Michael Zandl mit von der Partie. Er will mit „Food“ die Zuschauer in eine „amüsante und bisweilen bizarre Welt des Konsums“ entführen. Seine Auftritte finden allerdings im Toihaus statt.