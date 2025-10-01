Vorteilswelt
Winterfest-Chef: „Salzburg ist ein Zirkus-Mekka“

Salzburg
01.10.2025 21:30
Im Cabaret von La Faux Populaire hat Juliette die Hosen an.
Im Cabaret von La Faux Populaire hat Juliette die Hosen an.(Bild: Cecile Gerbe-Servettaz)

Heuer lockt das Winterfest mit fünf Produktionen und insgesamt 74 Aufführungen zum Jubiläumsjahr. Dabei werden etwa 30.000 Zuschauer erwartet. Vier dieser Acts treten in Zelten im Volksgarten auf, einer spielt im Toihaus.

Mit fünf Programmen startet das Winterfest heuer in sein Jubiläumsjahr. Die Zirkuszelte werden bereits zum 25. Mal im Volksgarten aufgeschlagen. „Salzburg hat sich neben Prag und Marseilles zu einem Zirkus-Mekka entwickelt“, freut sich Winterfest-Geschäftsführer Robert Seguin. Er rechnet heuer mit 30.000 Zuschauern bei den insgesamt 74 Aufführungen.

Den Auftakt bildet am 26. November der Cirque Le Roux mit dem Programm „Entre Chiens et Louves“. Die Franzosen waren bereits 2015 in Salzburg zu Gast. Ebenfalls im November folgt „Le Cabaret Renverse“ des Duos La Faux Populaire. „Julien Candy und Juliette Christmann kombinieren Akrobatik mit Humor. Die beiden Künstler sind etwas speziell“, erzählt Seguin.

Im Dezember nehmen Akoreacro mit ihrem Programm „Ostinato“ das Publikum auf eine 90-minütige Reise durch die Menschheitsgeschichte mit. „In Prag ernteten sie damit 20 Minuten lang Standing Ovations“, freut sich der Winterfest-Geschäftsführer.

Der Cirque Eloize aus Montreal in Kanada kombiniert im Programm „ID Evolution“ Hip-Hop und Tanz ...
Der Cirque Eloize aus Montreal in Kanada kombiniert im Programm „ID Evolution“ Hip-Hop und Tanz mit Akrobatik.(Bild: Caroline Thibault)

Der Cirque Eloize ist mit seiner „ID Evolution“ mit dabei. Die Kanadier haben ihr auf Hip-Hop und Tanz basierendes Programm weiterentwickelt. Als Lokalmatador ist der Österreicher Michael Zandl mit von der Partie. Er will mit „Food“ die Zuschauer in eine „amüsante und bisweilen bizarre Welt des Konsums“ entführen. Seine Auftritte finden allerdings im Toihaus statt.

Die Ticketpreise haben heuer um fünf Prozent angezogen. Erstmals gibt es hier aber Karten, die in Kooperation mit der Aktiv:Karte der Stadt Salzburg sozial bedürftigen Einheimischen 50 Prozent Rabatt ermöglichen.

Manuel Till Bukovics
Manuel Till Bukovics
