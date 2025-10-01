Zahl der Verkehrstoten in Salzburg rückläufig

In den ersten drei Quartalen in diesem Jahr sind in Salzburg 18 Menschen auf den heimischen Straßen gestorben. 2024 waren es im gleichen Zeitraum 21 Tote. Die größten Opfergruppen bei den tödlichen Verkehrsunfällen im Land Salzburg waren mit sechs Todesopfern Pkw-Insassen, die zweitgrößte Opfergruppe waren mit vier Todesopfern Motorradfahrer. „Jeder Verkehrstote ist einer zu viel. Umso wichtiger ist es, konsequent weitere Maßnahmen für mehr Verkehrssicherheit umzusetzen“, betont VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky.