Zahl der Verkehrstoten in Salzburg rückläufig

Wie der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) bekanntgibt, ist die Zahl der Verkehrstoten in den ersten drei Quartalen leicht gesunken. Dennoch gibt es bisher 18 Todesopfer in diesem Jahr zu beklagen. Hauptunfallursachen sind Ablenkung und überhöhte Geschwindigkeit.
In den ersten drei Quartalen in diesem Jahr sind in Salzburg 18 Menschen auf den heimischen Straßen gestorben. 2024 waren es im gleichen Zeitraum 21 Tote. Die größten Opfergruppen bei den tödlichen Verkehrsunfällen im Land Salzburg waren mit sechs Todesopfern Pkw-Insassen, die zweitgrößte Opfergruppe waren mit vier Todesopfern Motorradfahrer. „Jeder Verkehrstote ist einer zu viel. Umso wichtiger ist es, konsequent weitere Maßnahmen für mehr Verkehrssicherheit umzusetzen“, betont VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky.
Die meisten Opfer gab es heuer in Niederösterreich, wo es bisher 85 Verkehrstote gab. Generell ist die Zahl österreichweit um 22 auf 303 gestiegen. Der VCÖ fordert daher unter anderem verstärkte Tempokontrollen und dass das Handy am Steuer als Delikt in das Vormerksystem aufgenommen wird.
