Falscher Bankmitarbeiter: Mann ist 34.000 Euro los

Schon wieder ist ein Salzburger Opfer eines Betrugs eines vermeintlichen Bankangestellten gekommen. Der Betrüger, der sich am Dienstagabend als IT-Sicherheitsfachmann ausgab, konnte sich Zugriff auf das Konto des 58-Jährigen verschaffen und mehrere Überweisungen tätigen.
Der vermeintliche IT-Sicherheitsfachmann eines Bankinstitutes hat den Salzburger telefonisch kontaktiert und auf verdächtige Banküberweisungen hingewiesen, verschaffte sich so die Kontodaten. Durch die Überweisungen entstand ein Gesamtschaden in der Höhe von 34.000 Euro.
Der unbekannte Täter teilte dem Salzburger auch noch mit, dass ein Mitarbeiter vorbeikommen und die Bankomatkarten abholen würde. Zu einer Übergabe kam es aber nicht. Die Ermittlungen laufen.
