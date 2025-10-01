„Das fehlt uns für die Weltspitze“

Sprich: Heutzutage trainieren die Sportler vom Kindesalter an alle drei Sportarten. „Ich bin Jahrgang 1995 und in diese Strukturen nicht so reingekommen.“ Dennoch muss das nichts heißen. 2018 hat er bewiesen, dass er es auf ein Weltcuppodium schaffen kann. Generell ist es aber sehr schwierig, aktuell performen die besten fünf bis zehn Athleten auf einem eigenen Level. Die Plätze dahinter seien aber eng. „Das kann man erreichen und sind langfristig unsere Ambitionen.“