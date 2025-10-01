„Das fehlt uns für die Weltspitze“

Das Triathlon-Duo Lukas und Philip Pertl überzeugte bei den World Series Championships in Weihai (Chn). Am Wochenende gehen die beiden wieder gemeinsam beim Weltcup in Rom an den Start. Wie sie ihren Vorteil als Brüder in Italien ausspielen wollen und was ihnen zur Weltspitze fehlt.
„Als Team sind wir am stärksten!“ Das zeigen die Triathleten Lukas und Philip Pertl gerade. Bei den World Championship Series in Weihai (Chn) vergangenes Wochenende zeigte das Salzburger Brüderduo mit den Rängen 22. und 30. auf. Für beide das jeweils beste Ergebnis in der WM-Serie. Dadurch machte vor allem Lukas einen großen Sprung in der Weltrangliste, ist jetzt als zweitbester Österreicher schon auf Platz 86.
Für mehr ist es aber dennoch schwierig, die „Krone“ fragte nach, was zur absoluten Weltspitze fehlt. „In erster Linie beim Schwimmen“, erklärt Lukas Pertl. „Triathlon hat sich sehr rapide geändert in den letzten Jahren. Man hat in den Corona-Jahren einen Bruch gesehen, dass viele junge Athleten nachkommen. Diese sind als volle Triathleten gekommen.“
Sprich: Heutzutage trainieren die Sportler vom Kindesalter an alle drei Sportarten. „Ich bin Jahrgang 1995 und in diese Strukturen nicht so reingekommen.“ Dennoch muss das nichts heißen. 2018 hat er bewiesen, dass er es auf ein Weltcuppodium schaffen kann. Generell ist es aber sehr schwierig, aktuell performen die besten fünf bis zehn Athleten auf einem eigenen Level. Die Plätze dahinter seien aber eng. „Das kann man erreichen und sind langfristig unsere Ambitionen.“
Die nächste Chance, mit der Weltspitze mitzuhalten, haben die Pongauer am Samstag beim Weltcup in Rom. Dass sie dort zu zweit starten, hat Vorteile. „Wir wissen, dass wir beide starke Radfahrer sind und dass wir uns da organisieren können“, sagt der 30-Jährige.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.