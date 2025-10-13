Hier werden Problemhunde gesellschaftstauglich

„Teufels Hunde“ werden die verhaltensauffälligen Tiere genannt, die bei Hundeexperte Georg Resch unterkommen. Diese Tiere sind bissig und für ihre Herrchen einfach zu viel geworden. Gegenüber der „Krone“ erklärt der Hundeexperte, wie er mit den Tieren arbeitet.
Das Gelände des Vereins „Teufels Hunde“ in Töplitsch (Bezirk Villach Land) ist für viele Hunde die letzte Station. Seit gut einem halben Jahr werden dort Problemhunde aufgenommen, um sie wieder für die Gesellschaft fit zu machen. „Alle Hunde, die wir von ihren Besitzern bekommen, sind verhaltensauffällig und bissig. Ihre Herrchen wollen sie nicht mehr haben und geben ihre Tiere bei uns ab“, so der Vereinsobmann Georg Resch. Doch schuld an dem Verhalten der Hunde sind laut ihm nicht die Tiere, sondern ihre Halter.
