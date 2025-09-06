Hebt Landtag Immunität von FPÖ-Mandatar auf?

„Weil sie eine ,Blaue‘ ist“

Als Reaktion darauf soll der Mandatar den Burschenschafter später über einen Abhang gestoßen haben. So lauteten die Vorwürfe. Während Zeugen einen Angriff des FPÖ-Mannes (37) auf den Festmitarbeiter bestätigten, nahmen andere Beobachter den Abgeordneten wiederum voll in Schutz. In einem Posting im Internet hatte sich Waldmann über die „rohe Respektlosigkeit“ gegenüber seiner Gattin – „nur, weil sie eine ,Blaue’ ist“ – empört.