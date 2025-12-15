Wo Paaren der Kinderwunsch erfüllt werden kann

In den vergangenen drei Jahren hat das „Institut Kinderwunsch Burgenland“ in der Klinik Oberpullendorf eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen. Der Vergleich der Leistungsdaten zwischen 2022 und 2025 zeigt eine kontinuierliche Steigerung in allen zentralen Bereichen der medizinisch unterstützten Fortpflanzung. Die Erfolgsquote – positive Herztätigkeit des Embryos in der Gebärmutterhöhle in der siebenten Schwangerschaftswoche – liegt mit 37,6 % um 3,3 % über dem österreichischen Durchschnitt. „Die aktuellen Zahlen zeigen, dass der Ausbau des Instituts im vergangenen Jahr der richtige Schritt war“, sagt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. „Paare, deren Kinderwunsch unerfüllt bleibt, haben meist einen längeren Leidensweg hinter sich. In Oberpullendorf finden sie erstklassige und kompetente Hilfe.“