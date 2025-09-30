Auf Eklat bei Waldfest folgt jetzt Anzeigenflut

In den Fokus der Justiz gerückt ist der freiheitliche Landtagsabgeordnete Sandro Waldmann (37) nach einem Streit auf dem Waldfest im Sommer in Lockenhaus im Burgenland. Weil seine Frau von einem Helfer des Veranstalters, der Burschenschaft Langeck, angeblich beschimpft und über eine Treppe geschubst worden sei, waren der FPÖ-Politiker – er hatte einen politisch motivierten Willkürakt angeprangert – und der Festmitarbeiter später aneinandergeraten.