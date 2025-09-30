Auf Eklat bei Waldfest folgt jetzt Anzeigenflut

Braathen: „Ich möchte Ski-Geschichte schreiben!“
In der Causa Waldmann geht es am Mittwoch um die Aufhebung der Immunität des FPÖ-Mandatars Sandro Waldmann. Derweil plagt eine „Inszenierung von Anschuldigungen“ die Burschenschaft Langeck, die als Veranstalter jenes Fests fungiert hatte, bei dem ein Streit eskaliert sein soll.
In den Fokus der Justiz gerückt ist der freiheitliche Landtagsabgeordnete Sandro Waldmann (37) nach einem Streit auf dem Waldfest im Sommer in Lockenhaus im Burgenland. Weil seine Frau von einem Helfer des Veranstalters, der Burschenschaft Langeck, angeblich beschimpft und über eine Treppe geschubst worden sei, waren der FPÖ-Politiker – er hatte einen politisch motivierten Willkürakt angeprangert – und der Festmitarbeiter später aneinandergeraten.
