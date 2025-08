Politische Verfolgung oder ein Schuss nach hinten?

In einem kryptischen E-Mail schrieb der FPÖ-Landtagsabgeordnete Sandro Waldmann, dass seine Frau am vergangenen Freitag beim Waldfest in Lockenhaus von einem Mitglied der „sogenannten Burschenschaft Langeck ohne jede Provokation über eine Treppe gestoßen“ worden sei. „Meine Frau wollte dem DJ nur ein Getränk bringen. Ein freundlicher, völlig unpolitischer Akt. Nur wegen ihrer Gesinnung wurde sie körperlich attackiert“, so Waldmann.