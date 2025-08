Streit vor DJ-Pult: „Schubser“ mit bösen Folgen

Polizei mitten in den Erhebungen

Die Berichte der Zeugen widerlegt Sandro Waldmann. „Ich habe den Burschenschafter nicht gestoßen. Er selbst hat in seiner aktuellen Einvernahme angegeben, dass er nicht weiß, wie er den Abhang hinuntergefallen ist. Ich habe mit ihm nur diskutiert. Mit den Händen wurde herumgefuchtelt, nur die Brille ist tatsächlich durch die Luft geflogen“, so der Abgeordnete.