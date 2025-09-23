Granig: Spionage und Jobabbau erschüttert OMV

An der Börse ein Überflieger, intern im Krisenmodus: Die OMV kämpft mit Spionagevorwürfen, massiven Personalabbauten und Machtkämpfen im Aufsichtsrat. Im krone.tv-Interview erklärt Cyberexperte Cornelius Granig, warum trotz steigender Gewinne und Rekordkursen tiefe Risse im Konzern sichtbar werden – und wieso vor allem die Rumänien-Tochter Petrom für Zündstoff sorgt.