EU will schnelleres Ende des Österreich-Aufschlags

Wettbewerbskommissar will Handelsbarrieren beseitigen

Am Montagabend traf Hattmannsdorfer deshalb mit einem gemeinsamen Positionspapier in der Hand beim Wettbewerbsrat in Brüssel auf Séjourné. Hattmannsdorfer: „Ich bin mit ihm das Papier persönlich durchgegangen, und er hat die Forderungen angenommen und angekündigt, in den nächsten Monaten einen Vorschlag mit Lösungen zu präsentieren. Séjourné hat mir gesagt, dass er das Ziel teilt, Handelsbarrieren zu beseitigen.“

Das heißt: Die EU dürfte damit schneller in die Gänge kommen, als sie es bisher vorhatte. Denn bis dato hatte sie lediglich Lösungsansätze für Ende 2026 in Aussicht gestellt.