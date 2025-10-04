Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Mutiger Anführer“

Israel lud britischen Rechtsextremen ein

Außenpolitik
04.10.2025 17:27
Tommy Robinson während eines Marsches für „Redefreiheit“ in London
Tommy Robinson während eines Marsches für „Redefreiheit“ in London(Bild: AFP/CARLOS JASSO)

Weil er „ein mutiger Anführer an vorderster Front im Kampf gegen den radikalen Islam“ sei, hat der israelische Diasporaminister Amichai Chikli den britischen Rechtsextremen Tommy Robinson nach Israel eingeladen.

0 Kommentare

„In einer Zeit, in der Juden in ganz Europa mit zunehmendem Antisemitismus konfrontiert sind, ist es unerlässlich, die Beziehungen zu Verbündeten zu stärken, die sich weigern, zu schweigen.“ Robinson habe sich „als wahrer Freund Israels“ erwiesen.

Robinson kann erst nach Gerichtsprozess nach Israel
Tommy Robinson, der eigentlich Stephen Yaxley-Lennon heißt, ist einer der bekanntesten Rechtsextremen Großbritanniens und höchst umstritten. Der frühere Chef der rechtsextremen Vereinigung English Defence League ist bekannt für seine islamfeindlichen Aktivitäten. Er wurde bereits mehrfach verurteilt.

Diasporaminister Amichai Chikli
Diasporaminister Amichai Chikli(Bild: APA/AFP/OSCAR DEL POZO)

Wegen eines aktuell gegen ihn laufenden Prozesses kann der 42-jährige Brite, der die Einladung angenommen hat, auch erst nach dem 13. Oktober nach Israel reisen.

Lesen Sie auch:
Die Hamas zeigt sich gesprächsbereit: Nach Trumps Ultimatum will die militant-islamistische ...
Nahost-Krieg
Nach Trump-Ultimatum: Hamas will „alles klären“
04.10.2025
Krone Plus Logo
7 Tage Weltgeschehen
Hamas kann Trumps Gaza-Plan nicht mehr verhindern
03.10.2025
Polizisten angegriffen
Londoner Massenprotest gegen Migration eskaliert
13.09.2025

Robinson: „Wir führen denselben Kampf“
Der Anschlag in Manchester habe ihn in seiner Überzeugung bestärkt, dass das „Vereinigte Königreich und Israel denselben Kampf führen“, postete Robinson auf seiner X-Seite (siehe unten).

Bei dem Anschlag auf eine Synagoge in Manchester am Donnerstag, dem höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur, waren zwei Menschen getötet und mehrere schwer verletzt worden. Der Angreifer hatte nach Angaben der Polizei vor der Synagoge ein Auto in Menschen gesteuert und dann mit einem Messer zugestochen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nach der Sichtung von Drohnen ist der Betrieb des Flughafens in München vorübergehend lahmgelegt ...
Flughafen lahmgelegt
Was wir über die Drohnen in München wissen
Nach Drohnensichtungen hat der Flughafen München Samstagfrüh seinen Betrieb wieder aufgenommen.
Drohnen in der Nähe
Flughafen München nimmt Betrieb wieder auf
Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
Rund um die Insolvenz des Türschloss-Herstellers Kiekert streiten sich der chinesische ...
„Überrascht“ worden
Kiekert-Eigentümer will jetzt Insolvenz abwenden
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Sport-Mix
Nach erfolgreicher WM warten nun die Flitterwochen
202.844 mal gelesen
Nach der Hochzeit und erfolgreicher Para-Schwimm-WM in Singapur geht es für Andreas Ernhofer und ...
Salzburg
„Habe 22 Jahre lang für falschen Sohn bezahlt“
201.789 mal gelesen
Krone Plus Logo
Erst 22 Jahre nach der Geburt seines angeblichen Sohnes zeigte ein DNA-Test: Herbert Humer ist ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
184.684 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1127 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“
867 mal kommentiert
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
859 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Mehr Außenpolitik
„Mutiger Anführer“
Israel lud britischen Rechtsextremen ein
Krone Plus Logo
Das große Interview
Machen Sie nun der SPÖ Konkurrenz, Herr Dornauer?
Comeback für Babis?
Rechtspopulisten gewinnen klar bei Tschechien-Wahl
„Beschwerliche Haft“
Dutzende Gaza-Aktivisten aus Israel abgeschoben
Pensionssicherung
40.000 Ältere müssen bis 2030 zusätzlich arbeiten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf