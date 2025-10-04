Aktivisten: Haft in Israel „beschwerlich“

Nächste Flotte nimmt Kurs

Wie berichtet, waren die Schiffe der Flotte am Mittwochabend und Donnerstag nach der Fahrt durch das Mittelmeer von der israelischen Marine festgesetzt worden. An Bord waren mehr als 500 Menschen, darunter die schwedische Aktivistin Greta Thunberg und vier Personen aus Österreich. Sie wollten laut eigener Aussage die israelische Seeblockade durchbrechen und Lebensmittel sowie Medikamente in den Gazastreifen bringen. Die Aktivistinnen und Aktivisten wurden nach Israel gebracht und sollen von dort abgeschoben werden.