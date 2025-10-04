Gaza-Flotte abgefangen
Aktivisten: Haft in Israel „beschwerlich“
26 italienische Aktivistinnen und Aktivisten, die an Bord der Gaza-Hilfsflotte waren, haben Israel bereits verlassen. Weitere haben das Dokument zur freiwilligen Ausreise nicht unterzeichnet und müssen nun auf eine gerichtliche Abschiebung warten, wie Italiens Außenminister Antonio Tajani am Samstag mitteilte.
„Ich habe der italienischen Botschaft in Tel Aviv erneut die Anweisung gegeben, sicherzustellen, dass die verbleibenden Landsleute mit Respekt und unter Wahrung ihrer Rechte behandelt werden“, schrieb er auf der Plattform X. Das konsularische Team der italienischen Botschaft in Israel habe die Betroffenen persönlich getroffen. Sie seien wohlauf, aber körperlich und psychisch stark erschöpft, sowohl durch den langen Aufenthalt auf See als auch durch die Festnahme.
Das Außenministerium berichtete, dass die Haftbedingungen für die Aktivistinnen und Aktivisten besonders beschwerlich seien. Tajani habe die Botschaft daher beauftragt, beim israelischen Außenministerium eine Überprüfung und Verbesserung zu verlangen. „Wir sind sehr besorgt um alle Italiener, die sich noch im Internierungslager befinden. Wir müssen dafür sorgen, dass alle nach Hause kommen“, sagte der Senator Marco Croatti von der oppositionellen Fünf-Sterne-Bewegung, der ebenfalls bei der „Global Sumud Flotilla“ mitwirkte.
Nächste Flotte nimmt Kurs
Wie berichtet, waren die Schiffe der Flotte am Mittwochabend und Donnerstag nach der Fahrt durch das Mittelmeer von der israelischen Marine festgesetzt worden. An Bord waren mehr als 500 Menschen, darunter die schwedische Aktivistin Greta Thunberg und vier Personen aus Österreich. Sie wollten laut eigener Aussage die israelische Seeblockade durchbrechen und Lebensmittel sowie Medikamente in den Gazastreifen bringen. Die Aktivistinnen und Aktivisten wurden nach Israel gebracht und sollen von dort abgeschoben werden.
Laut Berichten nimmt bereits eine weitere Flotte Kurs auf den Gazastreifen, die neun Boote waren am Freitagnachmittag vor der griechischen Insel Kreta.
