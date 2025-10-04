Mysteriöses Ticken: Karlskirche wurde evakuiert

Beamte der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) gehen davon aus, dass die Aktion Panik auslösen sollte. Auch der Rektor der Karlskirche Marek Pucalik und Johannes Pasquali vom Verein der Freunde der Wiener Karlskirche zeigen sich schockiert: „Das ist ein gewalttätiger Angriff auf die freie Religionsausübung als Grund- und Menschenrecht. Offensichtlich sollte während der Messe eine Massenpanik provoziert und der darauffolgende Marsch fürs Leben massiv beeinträchtigt werden. Wir haben keine Angst und lassen uns von Gewalt nicht einschüchtern!“

Während „Messe für das ungeborene Leben“

Denn der Zeitpunkt für die Aktion war wohl kein Zufall: In der Karlskirche fand um 11 Uhr die „Messe für das ungeborene Leben“ statt – zelebriert vom früheren St. Pöltner Bischof Klaus Küng. Nur wenige Stunden später, ab 13.30 Uhr, startete am Karlsplatz der umstrittene „Marsch fürs Leben“, bei dem jedes Jahr Tausende Teilnehmer gegen Abtreibung demonstrieren.