Konferenz mit Dortmund gegen Leipzig ab 15.30 Uhr

6. Runde in der deutschen Fußball-Bundesliga: Dortmund empfängt RB Leipzig, Bayer Leverkusen trifft auf Union Berlin, Werder Bremen gegen St. Pauli und der FC Augsburg muss gegen VfL Wolfsburg an. Wir berichten live in der Konferenz ab 15.30 Uhr live – siehe Ticker unten.