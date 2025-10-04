LIVE: Imst empfängt Leader Wacker Innsbruck

Es ist angerichtet für das Spiel der Hinrunde in der 3. Liga für den SC Imst! Die Scheuer-Elf bekommt es heute ab 15.55 Uhr live auf krone.tv mit Leader Wacker Innsbruck zu tun. Knapp 3500 Fans werden in Imst zu diesem Spitzenspiel erwartet. Mit einem Sieg könnten die Heimischen die Meisterschaft wieder spannender gestalten.