Megatunnel: Einsatzkräfte rüsten sich für Notfälle

LIVE: Abseits! Ried jubelt, aber Tor zählt nicht
Bundesliga im Ticker
Dunkelheit, Rauch, 20 Verletzte: Am Samstag wurde im neuen Koralmtunnel ein Notfall geübt, der hoffentlich nie Realität wird. Dutzende Fahrgäste wurden evakuiert. Es war das wohl letzte Puzzlestück, das zur Inbetriebnahme fehlte.
Der Katastrophenfilm läuft an diesem Samstag schon kurz nach 11 Uhr ab: Ein dunkler Tunnel, die Lichter von Taschenlampen, die in und um einen Zug herumtanzen, Rauch, Feuerwehrmänner mit Atemschutzmasken und gleich zwei Sauerstoffflaschen am Rücken, die sich trotz voller Montur versuchen zu verständigen.
