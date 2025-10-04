Megatunnel: Einsatzkräfte rüsten sich für Notfälle

Der Katastrophenfilm läuft an diesem Samstag schon kurz nach 11 Uhr ab: Ein dunkler Tunnel, die Lichter von Taschenlampen, die in und um einen Zug herumtanzen, Rauch, Feuerwehrmänner mit Atemschutzmasken und gleich zwei Sauerstoffflaschen am Rücken, die sich trotz voller Montur versuchen zu verständigen.