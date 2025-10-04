Kates größtes Hochzeitsgeheimnis gelüftet!

Es war der romantischste Tag des Jahres 2011: Prinzessin Kate (43) strahlte in ihrem traumhaften Brautkleid, die ganze Welt hielt den Atem an – von der eleganten Zeremonie in Westminster Abbey bis zum märchenhaften Kuss auf dem Balkon des Buckingham-Palastes. Alles war perfekt. Doch etwas blieb bis heute ein großes Geheimnis!
Bis jetzt wusste kaum jemand die Wahrheit – nur Kate selbst und einige wenige Vertraute. Denn im Königshaus gilt seit jeher die eiserne Regel: „Never explain, never complain“ – niemals etwas richtigstellen, niemals klagen. Wobei es eigentlich gar nichts zu beklagen gab! Denn Kates strahlendes Aussehen an ihrem Hochzeitstag ist bis heute legendär. Immer – wirklich immer! – hieß es: Kate habe sich selbst geschminkt. Und genau dieses charmante Gerücht stimmt nicht!
Make-up-Mogulin Bobbi Brown (68) hat nach 14 Jahren nun endlich das Schweigen gebrochen – und das süße Geheimnis gelüftet.
SIE war die heimliche Heldin!
Im Podcast Breaking Beauty enthüllte Brown jetzt die Wahrheit: Nein, Kate hat es nicht selbst gemacht! Stattdessen zauberte eine ihrer Top-Visagistinnen den perfekten Look!
„Ich habe ihr Make-up nicht gemacht. Das hätte ich mir gewünscht“, gesteht Bobbi Brown. „Es war eine meiner Artists, Hannah Martin, die mittlerweile in Großbritannien eine Sensation ist.“
Das heißt: Die ganze Welt lag falsch! Es war Hannah Martins Können und Bobbi Brown‘s Produkte, die Kates natürliche Schönheit an ihrem großen Tag so zum Strahlen brachten!
Süße Dankes-Botschaft aus dem Palast!
Obwohl Bobbi Brown und ihre Firma das Geheimnis aus Diskretionsgründen damals nicht an die große Glocke hängten, gab es eine rührende Geste aus dem Palast. Bobbi Brown bekam eine persönliche Notiz von Kates Team, in der die große Wertschätzung für ihre Produkte ausgedrückt wurde!
Die zuckersüße Notiz hängt jetzt als stolze Erinnerung in Bobbi Browns Büro. Eine schöne Würdigung für den Mega-Royal-Look, der bis heute Braut-Geschichte schreibt!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.