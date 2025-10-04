Vorteilswelt
14 Jahre lange gehütet

Kates größtes Hochzeitsgeheimnis gelüftet!

Royals
04.10.2025 17:00
Kate Middleton am 29. April 2011 auf dem Weg in die Westminster Abbey, wo sie Prinz William geheiratet hat.
Kate Middleton am 29. April 2011 auf dem Weg in die Westminster Abbey, wo sie Prinz William geheiratet hat.(Bild: APA/AFP/Odd ANDERSEN)

Es war der romantischste Tag des Jahres 2011: Prinzessin Kate (43) strahlte in ihrem traumhaften Brautkleid, die ganze Welt hielt den Atem an – von der eleganten Zeremonie in Westminster Abbey bis zum märchenhaften Kuss auf dem Balkon des Buckingham-Palastes. Alles war perfekt. Doch etwas blieb bis heute ein großes Geheimnis!

Bis jetzt wusste kaum jemand die Wahrheit – nur Kate selbst und einige wenige Vertraute. Denn im Königshaus gilt seit jeher die eiserne Regel: „Never explain, never complain“ – niemals etwas richtigstellen, niemals klagen. Wobei es eigentlich gar nichts zu beklagen gab! Denn Kates strahlendes Aussehen an ihrem Hochzeitstag ist bis heute legendär. Immer – wirklich immer! – hieß es: Kate habe sich selbst geschminkt. Und genau dieses charmante Gerücht stimmt nicht!

Make-up-Mogulin Bobbi Brown (68) hat nach 14 Jahren nun endlich das Schweigen gebrochen – und das süße Geheimnis gelüftet.

Kate Middleton war also doch nicht selbst für ihr Braut-Make-up verantwortlich!
Kate Middleton war also doch nicht selbst für ihr Braut-Make-up verantwortlich!(Bild: APA/AFP/Odd ANDERSEN)

SIE war die heimliche Heldin!
Im Podcast Breaking Beauty enthüllte Brown jetzt die Wahrheit: Nein, Kate hat es nicht selbst gemacht! Stattdessen zauberte eine ihrer Top-Visagistinnen den perfekten Look!

„Ich habe ihr Make-up nicht gemacht. Das hätte ich mir gewünscht“, gesteht Bobbi Brown. „Es war eine meiner Artists, Hannah Martin, die mittlerweile in Großbritannien eine Sensation ist.“

Prinz William und Prinzessin Kate bei ihrer Hochzeit
Prinz William und Prinzessin Kate bei ihrer Hochzeit(Bild: APA/AFP/POOL WPA/Anthony Devlin)

Das heißt: Die ganze Welt lag falsch! Es war Hannah Martins Können und Bobbi Brown‘s Produkte, die Kates natürliche Schönheit an ihrem großen Tag so zum Strahlen brachten!

Süße Dankes-Botschaft aus dem Palast!
Obwohl Bobbi Brown und ihre Firma das Geheimnis aus Diskretionsgründen damals nicht an die große Glocke hängten, gab es eine rührende Geste aus dem Palast. Bobbi Brown bekam eine persönliche Notiz von Kates Team, in der die große Wertschätzung für ihre Produkte ausgedrückt wurde!

Die zuckersüße Notiz hängt jetzt als stolze Erinnerung in Bobbi Browns Büro. Eine schöne Würdigung für den Mega-Royal-Look, der bis heute Braut-Geschichte schreibt!

Pamela Fidler-Stolz
